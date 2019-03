Adelaide und Trainer Kurz trennen sich

Adelaide (SID) - Der ehemalige Bundesliga-Trainer Marco Kurz und der australische Fußball-Erstligist Adelaide United gehen nach der Saison getrennte Wege. Wie der Pokalsieger mitteilte, wird der auslaufende Vertrag mit Kurz nicht verlängert. "Der Vorsitzende und ich haben unterschiedliche Ziele, deshalb macht eine Verlängerung keinen Sinn", sagte der 49-Jährige.

Marco Kurz verlässt Adelaide United am Saisonende. © SID

Kurz hatte im Sommer 2017 das Amt beim zweimaligen Meister übernommen, die vergangene Spielzeit beendete er auf dem fünften Rang. In Deutschland hatte der Fußball-Lehrer zuletzt Fortuna Düsseldorf in der 2. Bundesliga trainiert. In der Bundesliga trug er für die TSG Hoffenheim und den 1. FC Kaiserslautern die sportliche Verantwortung.