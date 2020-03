Adler-Gesellschafter Hopp: "Schwarzer Tag für das deutsche Eishockey"

Mannheim (SID) - Daniel Hopp, Gesellschafter der Adler Mannheim, hat die Absage der Play-offs in der DEL am Montag als "schwarzen Tag für das deutsche Eishockey" bezeichnet. Eine Alternative zum Abbruch der Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) nach der Hauptrunde habe es jedoch nicht gegeben, betonte Hopp.

"Wie hätten wir reagieren sollen, wenn sich ein Spieler in der Halbfinalserie mit dem Coronavirus infiziert hätte? Dann hätte das komplette Team unter Quarantäne gestellt werden müssen", sagte der Vizepräsident des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) im Gespräch mit dem Mannheimer Morgen: "Die Gesundheit steht an erster Stelle - nicht nur für unsere Fans, sondern auch für unsere Spieler, Trainer, Teambetreuer und deren Familien."

Hopp ist sich sicher, "dass die DEL nicht die einzige Liga bleiben wird, die diesen konsequenten Weg geht".