Adler Mannheim verleihen Smith an Rögle

Mannheim (SID) - Die Adler Mannheim aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben Stürmer Ben Smith nach der erneuten Verschiebung des Saisonstarts für sieben Wochen an den schwedischen Klub Rögle BK verliehen. Sollten die Adler wie geplant am 17. November in die Champions Hockey League (CHL) starten, könnten sie den 32-jährigen Amerikaner zurückbeordern.

Bei Rögle BK soll Ben Smith Spielpraxis sammeln © SID

"Alle Parteien profitieren von diesem Leihgeschäft", sagte Adler-Sportmanager Jan-Axel Alavaara: "Während unser Saisonauftakt noch ungewiss ist, kann Ben Spielpraxis in einer sehr starken europäischen Liga sammeln."

Die DEL hatte ihren Saisonstart zuletzt wegen der wirtschaftlichen Probleme durch die Zuschauerbeschränkungen zum zweiten Mal verschoben. Derzeit hofft die Liga auf einen Beginn in der zweiten Dezemberhälfte.