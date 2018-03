Adler Mannheim vor Einzug ins Play-off-Halbfinale

Mannheim (SID) - Die Adler Mannheim sind nur noch einen Sieg vom Einzug ins Play-off-Halbfinale der Deutschen Eishockey Liga (DEL) entfernt. Der siebenmalige deutsche Meister setzte sich gegen den ERC Ingolstadt mit 5:3 (0:1, 3:2, 2:0) durch und führt in der best-of-seven-Serie 3:1. Bereits am Freitag (19.30 Uhr) können die Adler den Erfolg in Ingolstadt perfekt machen.

Die Adler sind einen Sieg vom Halbfinale entfernt © SID

Nach den Treffern durch David Elsner (12.) und Michael Collins (23./37.) lagen die Gäste bereits mit 3:1 in Führung. Doch David Wolf (39.), Garrett Festerling (40.), Thomas Larkin (43.) und Matthias Plachta (52.), Silbermedaillengewinner von Pyeongchang, drehten vor 13.023 Zuschauern die Partie. Christoph Ullmann (29.) hatte zum 1:1 getroffen.