Adler Mannheim vorerst ohne Cody Lampl

Mannheim (SID) - Die Adler Mannheim, Hauptrundensieger der 25. Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL), müssen zum Play-off-Start auf Verteidiger Cody Lampl verzichten. Der US-Amerikaner mit deutschem Pass verletzte sich im letzten Hauptrundenspiel am Sonntag gegen die Kölner Haie an der Schulter und fällt bei optimalem Heilungsverlauf rund drei bis fünf Wochen aus.

Die Adler müssen vorerst auf Cody Lampl verzichten © SID

Nach drei Spielzeiten bei den Fischtown Pinguins aus Bremerhaven kam Lampl im vergangenen Sommer nach Mannheim. Im laufenden Wettbewerb brachte es der 32- Jährige mit dem markanten Bart auf 34 Einsätze. Dabei gelangen ihm ein Tor und sechs Vorlagen. Der Gegner in dem für Mannheim am 13. März beginnenden Viertelfinale wird noch in den Vor-Play-offs ermittelt.