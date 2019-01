Ägypten richtet diesjährigen Afrika-Cup aus

Dakar (SID) - Rekordsieger Ägypten wird in diesem Sommer als Ersatzgastgeber den Afrika-Cup ausrichten. Das gab der Präsident des afrikanisches Fußballverband CAF, Ahmad Ahmad, am Dienstag in Dakar bekannt. Ägypten erhielt beim Votum des CAF-Exekutivkomitees den Vorzug vor Südafrika, dem einzigen Mitbewerber und WM-Gastgeber von 2010.

Ahmad verkündet Ägypten als Afrika-Cup-Ausrichter © SID

Für das Turnier vom 15. Juni bis 13. Juli war ursprünglich Kamerun als Austragungsort vorgesehen. Die CAF hatte dem Titelverteidiger jedoch Ende November vergangenen Jahres die Gastgeberrolle wegen "wesentlicher Verzögerungen bei den Vorbereitungen" entzogen. Der siebenmalige Titelträger Ägypten hat die Kontinentalmeisterschaft bereits viermal ausgetragen, zuletzt beim Heim-Triumph 2006.

Der 32. Afrika-Cup stellt in mehrfacher Hinsicht eine Premiere dar. Einerseits nehmen erstmals 24 statt bisher 16 Mannschaften teil, zudem findet das alle zwei Jahre ausgetragene Turnier zum ersten Mal im Juni/Juli und nicht mehr im Januar statt. Durch die Terminänderung sollen Probleme bei der Freistellung von Spielern aus europäischen Klubs verhindert werden.