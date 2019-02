Aerials: Schweiz erster Team-Weltmeister

Park City (SID) - Die Ski-Freestyler aus der Schweiz haben bei der WM-Premiere des Aerials-Teamwettbewerbs überraschend den Titel gewonnen. Carol Bouvard, Nicolas Gygax und Noe Roth setzten sich am Donnerstag (Ortszeit) im Rahmen der Weltmeisterschaften in Park City/Utah vor den favorisierten Teams aus China, Russland und Weißrussland durch. Eine deutsche Mixed-Auswahl war nicht am Start.