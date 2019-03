Äthiopier bricht Uralt-Weltrekord über die Meile

Boston (SID) - Der Äthiopier Yomif Kejelcha hat am Sonntagabend beim Leichtathletik-Meeting in Boston den Hallen-Weltrekord über die Meile gebrochen. Der Youngster lief die traditionellen 1609 m in 3:47,01 Minuten und pulverisierte damit die mehr als 21 Jahre alte Bestmarke von Hicham El Guerrouj um 1,44 Sekunden. Die marokkanische Lauflegende war am 12. Februar 1997 3:48,45 Minuten gelaufen, erst knapp sechs Monate später wurde Kejelcha geboren.

Sorgt mit kurioser Aktion für Aufsehen: Yomif Kejelcha © SID

Kejelcha hatte den Weltrekord Anfang Februar bei den Millrose Games in New York um die Winzigkeit von einer Hundertstelsekunde verpasst und meinte in Anspielung an seine neue Siegerzeit von 3:47,01: "Dieses Mal bin ich mit der ,01 zufrieden." Der Äthiopier ist zudem mit seiner 1500-m-Durchgangszeit von 3:31,58 Minuten die neue Nummer drei der "ewigen" Rangliste hinter Weltrekordler Samuel Tefera (Äthiopien/3:31,04) und El Guerrouj (3:31,18).