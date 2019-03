Al-Araibi ist australischer Staatsbürger

Melbourne (SID) - Der aus dem Bahrain stammende Exil-Fußballer Hakeem Al-Araibi ist australischer Staatsbürger. "Ich bin sehr dankbar, jetzt fühle ich mich sicher. Niemand kann mich mehr verfolgen", schrieb der 25-Jährige bei Twitter. Nach seiner Einbürgerungszeremonie am Dienstag in Melbourne ließ sich Al-Araibi mit Premierminister Scott Morrison und Außenminister Marise Payne fotografieren.

Al-Araibi posiert mit seiner Einbürgerungsurkunde © SID

Dem nach Australien geflohenen Ex-Junioren-Nationalspieler Bahrains wird in seiner Heimat vorgeworfen, für einen Anschlag auf eine Polizeistation vor sieben Jahren mitverantwortlich gewesen zu sein.

Während seiner Untersuchungshaft 2012 wurde der Verteidiger vom australischen Zweitligisten Pascoe Vale FC nach eigener Aussage gefoltert. Nach seiner Flucht aus Bahrain 2014 war Al-Araibi Ende November während seiner Flitterwochen in Thailand aufgrund eines bahrainischen Haftbefehls festgenommen worden und sollte in sein Heimatland ausgeliefert werden. Im Februar wurde er auf internationalen Druck freigelassen und kehrte nach Down Under zurück.