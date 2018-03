Alba Berlin muss in München auf Radosavljevic verzichten

Berlin (SID) - Alba Berlin muss im Spitzenspiel der Basketball-Bundesliga am Sonntag bei Bayern München (17.30 Uhr/Telekom Sport) und in den Wochen danach auf Bogdan Radosavljevic verzichten. Der Center hat sich bei seinem Comeback-Spiel zu Hause gegen Göttingen (98:71) eine Außenbandverletzung am rechten Sprunggelenk zugezogen. Zuvor hatte Radosavljevic wegen einer Verletzung an der Schulter gefehlt.