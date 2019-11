Alba: Cavanaugh und Siva fehlen mit Verletzungen

Köln (SID) - Basketball-Vizemeister Alba Berlin hat weiter mit Verletzungspech zu kämpfen. Der Hauptstadt-Klub muss aufgrund einer Bänderverletzung am rechten Knöchel monatelang auf Flügelspieler Tyler Cavanaugh verzichten. Auch Spielmacher Peyton Siva fehlt bei den kommenden Aufgaben mit einer Muskelverletzung am linken Oberschenkel.

Berlins Peyton Siva fällt mit einer Muskelverletzung aus © SID

Beide hatten bereits bei der 80:84-Niederlage bei Meister Bayern München am Sonntag aussetzen müssen, dies galt zudem für den Schweden Marcus Eriksson (Muskelfaserriss). Alba bestreitet sein nächstes Spiel am Donnerstag in der EuroLeague bei Spitzenklub Panathinaikos Athen (20.00 Uhr/Magenta Sport).