Alba-Serie gerissen - Crailsheim nun Tabellenzweiter

Köln (SID) - Meister Alba Berlin hat in der Basketball Bundesliga (BBL) Boden auf Tabellenführer MHP Riesen Ludwigsburg eingebüßt. Nach elf Ligasiegen in Folge kassierten die Hauptstädter beim früheren Serienchampion Brose Bamberg ein 67:76 (38:36) und haben nun zwei Minuspunkte mehr auf dem Konto als die am Sonntag spielfreien Schwaben. Neuer Tabellenzweiter ist Überraschungsteam Hakro Merlins Crailsheim nach dem klaren 109:81 (48:36) bei der BG Göttingen.

Rückschlag für Alba Berlin © SID

Mit überragenden 31 Punkten war Christian Sengfelder im Prestigeduell der Erfolgsgarant für Bamberg. Berlin, Anfang des dritten Viertels noch zehn Punkte in Front, hatte in Markus Eriksson mit 16 Zählern seinen erfolgreichsten Werfer.