Alba in Berlin empfangen: "Mit Abstand die Besten"

Berlin (SID) - Der neue deutsche Basketballmeister Alba Berlin ist nach der Rückkehr vom Finalturnier in München am späten Sonntagabend von seinen Fans am Bahnsteig in Empfang genommen worden. "Mit Abstand die Besten" stand auf einem Plakat, es gab reichlich Applaus, als der ICE am Hauptbahnhof um 23.35 Uhr auf Gleis 7 einfuhr und die Mannschaft ausstieg.

Alba Berlin erkämpfte sich gegen Frankfurt einen Sieg © SID

"Es war die beste Zugfahrt, die ich je hatte", sagte Nationalspieler Johannes Thiemann im RBB, "wir hatten viel Spaß." Geschäftsführer Marco Baldi bedankte sich bei der Deutschen Bahn "ausdrücklich für die große Toleranz. Es zeigt einen Spirit, wenn ein Team sich so selbst feiern kann. Das haben sie während der Fahrt gemacht."

Alba hatte am Sonntag auch das zweite Finalspiel gegen die MHP Riesen Ludwigsburg gewonnen (75:74) und nach dem Pokalsieg im Februar seinen ersten Meistertitel seit 2008 geholt. "Wir haben uns in 30 Jahren zig mal neu erfunden. Wenn das wie in diesem Jahr mit zwei Titeln gekrönt wird, ist das fantastisch", sagte Baldi.

Besonders hob der Alba-Macher Meistertrainer Aito Garcia Reneses hervor. "Aito ist der optimale Trainer, der da reingekommen ist und alles veredelt hat", so Baldi. Noch ist offen, ob der 73-jährige Spanier seinen Vertrag verlängert.