Alcacer stellt Joker-Rekord ein

Köln (SID) - Dortmunds Neuzugang Paco Alcacer erzielte beim 2:0-Heimsieg von Borussia Dortmund bereits sein neuntes Jokertor in dieser Saison. Der Spanier wurde gegen die Breisgauer in der 70. Minute eingewechselt und traf in der Nachspielzeit zum Endstand (90.+1). Damit egalisierte der Angreifer bereits am 13. Spieltag den Rekord des Freiburgers Nils Petersen (2016/17) und des Stuttgarters Viorel Ganea (2002/03), die für neun Treffer nach Einwechslung jeweils eine ganze Saison benötigten. Die erfolgreichsten Bundesliga-Joker im Überblick:

Paco Alcacer erzielt sein neuntes Jokertor © SID

1. Paco Alcacer/Borussia Dortmund .............. 9 Tore (2018/2019)

1. Nils Petersen/SC Freiburg ................... 9 (2016/2017)

1. Viorel Ganea/VfB Stuttgart .................. 9 (2002/2003)

4. Christian Wück/1. FC Nürnberg ............... 7 (1991/1992)

4. Vahid Hashemian/VfL Bochum .................. 7 (2002/2003)