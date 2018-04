Alexander Zverev bezwingt Struff und hofft auf Bruder-Duell

Monte Carlo (SID) - Deutschlands bester Tennisprofi Alexander Zverev hat seinen Davis-Cup-Kollegen Jan-Lennard Struff in einem Breakfestival in die Schranken gewiesen und hofft nun auf das erste offizielle Duell mit seinem älteren Bruder Mischa. Der "kleine" Zverev setzte sich in einem gutklassigen Achtelfinale beim ATP-Masters in Monte Carlo nach 2:03 Stunden mit 6:4, 4:6, 6:4 gegen den Warsteiner Struff durch.

Zverev setzt sich in Monte Carlo gegen Struff durch © SID

"Manchmal hat man nicht so einen guten Tag. Dann muss man einen Weg finden. Das habe ich getan, deshalb bin ich sehr froh", sagte Zverev nach dem Sieg gegen seinen Kumpel Struff, dem er eine gute Leistung bescheinigte: "Er hat sich immer zurückgekämpft und nie aufgegeben."

Im Viertelfinale trifft der Weltranglistenvierte Alexander Zverev am Freitag auf den Franzosen Richard Gasquet oder seinen großen Bruder Mischa, mit dem er im Fürstentum im Doppel angetreten war. Sollte es zum Duell der beiden Hamburger kommen, wäre Alexander der Favorit. Im Ranking wird er 51 Positionen über seinem Bruder geführt.

Am Donnerstag kommt neben Mischa Zverev auch noch der vierte verbliebene deutsche Profi zum Einsatz. Davis-Cup-Spieler Philipp Kohlschreiber (Augsburg) trifft dabei auf den an Nummer vier gesetzten ATP-Weltmeister Grigor Dimitrow aus Bulgarien.