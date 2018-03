Alexander Zverev im Miami-Finale - Rang drei in der Weltrangliste möglich

Miami (SID) - Der Hamburger Alexander Zverev spielt beim ATP-Masters in Miami um den Titel. Der Weltranglistenfünfte gewann im Halbfinale gegen den 14 Positionen tiefer geführten Spanier Pablo Carreno Busta 7:6 (7:4), 6:2 und zog damit erstmals in der laufenden Saison in ein Endspiel ein. Zverevs Gegner im Finale am Sonntag ist der US-Amerikaner John Isner, der im ersten Semifinale gegen den an Nummer fünf gesetzten Argentinier Juan Martin del Potro 6:1, 7:6 (7:4) siegte.

Greift nach dem Titel: Alexander Zverev © SID

"Ich bin glücklich darüber, wo ich im Moment bin. Und hoffentlich gibt es noch einmal ein großartiges Spiel", sagte Zverev: "Ich habe versucht, aggressiver zu spielen." Sollte Zverev das Finale gewinnen, rückt der 20-Jährige in der Weltrangliste ab Montag auf Rang drei vor. Bei einer Niederlage wird er Vierter.

Gegen Carreno Busta hatte Zverev vor dem Duell in Miami noch nicht antreten müssen. Im Vergleich mit seinem Endspielkontrahenten Isner hat der 20-Jährige nach bislang drei Duellen noch eine weiße Weste.

Im Finale greift Zverev nach seinem insgesamt siebten Titel auf der ATP-Tour. In der vergangenen Saison feierte der Davis-Cup-Spieler fünf Turniersiege.