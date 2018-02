Alexander Zverev in Acapulco eine Runde weiter

Acapulco (SID) - Alexander Zverev hat beim ATP-Turnier in Acapulco seine Auftakthürde erfolgreich genommen. Der 20-Jährige aus Hamburg setzte sich gegen "Lucky Loser" Mackenzie McDonald (USA) mit 6:3, 7:5 durch und bekommt es im Achtelfinale entweder mit Peter Gojowczyk (München) oder Lucas Gomez (Mexiko) zu tun.

In Acapulco im Achtelfinale: Alexander Zverev © SID

Bruder Mischa scheiterte unterdessen bereits in der ersten Runde an dem an Nummer sechs gesetzten Argentinier Juan Martin del Potro. Der 30-Jährige verlor mit 1:6, 2:6. Für Zverev war es bereits das fünfte Erstrundenaus in diesem Jahr.

Auch Tatjana Maria ist in Mexiko früh ausgeschieden. Die Fed-Cup-Spielerin aus Bad Saulgau unterlag der Schweizerin Stefanie Vögele mit 2:6, 5:7. Weitere deutsche Spielerinnen sind in Acapulco nicht am Start.