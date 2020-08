Alfaro wird Cruyff-Nachfolger in Ecuador

Quito (SID) - Der Argentinier Gustavo Alfaro tritt die Nachfolge von Jordi Cruyff als Trainer der Fußball-Nationalmannschaft von Ecuador an. Das gab der ecuadorianische Fußballverband FEF am Mittwoch bekannt. Alfaro soll das Team während der Qualifikationsspiele für die WM 2022 in Katar, bei einer möglichen Endrunden-Teilnahme (21. November bis 18. Dezember) sowie der Copa America 2021 (11. Juni bis 11. Juli) betreuen.

Gustavo Alfaro ist neuer Nationaltrainer Ecuadors © SID

Jordi Cruyff war Ende Juli noch vor seinem ersten Spiel als Ecuadors Trainer zurückgetreten. Der Sohn der niederländischen Fußball-Ikone Johan Cruyff hatte sein Amt im Januar diesen Jahres angetreten, wegen der Corona-Pandemie fanden seitdem aber keine Länderspiele statt. Über die Gründe des plötzlichen Rücktritts wurde nichts bekannt.

Ecuador nahm zuletzt 2014 in Brasilien an einer WM-Endrunde teil. Am 8. Oktober eröffnet das Team gegen Argentinien die südamerikanische WM-Qualifikationsrunde für das Turnier 2022.