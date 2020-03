Algarve Cup: Norwegen gewinnt Spiel um Platz drei

Faro (SID) - Norwegens Fußballerinnen haben beim Algarve Cup den dritten Platz belegt. Im kleinen Finale am Dienstag in Faro bezwangen die Titelverteidigerinnen Neuseeland mit 2:1 (1:1). Hannah Wilkinson (11.) hatte die Football Ferns in Führung gebracht, die früheren Wolfsburgerinnen Synne Jensen (15.) und Caroline Hansen (86.) drehten die Partie.

Hansen (M.) erzielt den Siegtreffer für Norwegen © SID

Das Finale bestreiten am Mittwoch (19.45 Uhr) die deutsche Auswahl und Italien in Parchal, allerdings wegen der Verbreitung des Coronavirus sicherheitshalber ohne Zuschauer. Das DFB-Team strebt in Südportugal nach dem vierten Turniersieg nach 2006, 2012 und 2014 an.