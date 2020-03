Algarve Cup: Voss-Tecklenburg kündigt Rotation für Norwegen-Spiel an

Almancil (SID) - Turniersieg hin oder her: Fußball-Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg wird für das Halbfinale des Algarve Cups gegen Norwegen am Samstag (18.30 Uhr) die Rotationsmaschine anwerfen. "Wir werden wahrscheinlich elf andere Spielerinnen auflaufen lassen", kündigte die 52-Jährige nach dem Auftaktsieg gegen den WM-Dritten Schweden (1:0) an.

Voss-Tecklenburg wird im Halbfinale rotieren © SID

Eine solche Belastungssteuerung sei auch mit den Vereinen abgesprochen. Zudem möchte "MVT" beim Einladungsturnier an der Südküste Portugals ohnehin experimentieren und international noch nicht so erfahrene Spielerinnen einsetzen: "Wenn nicht hier, wann dann?" Ob der Deutsche Fußball-Bund (DFB) die Begegnung erneut im Livestream überträgt, ist noch offen.

Gewinnt Deutschland mit der neuen Formation auch das zweite Turnierspiel in Lagos gegen den Titelverteidiger, steht am Mittwoch das Endspiel an. Bei einer Niederlage bestreitet der dreimalige Turniersieger am Dienstag die Partie um Platz drei. Gegner ist entweder Neuseeland oder Italien.

Vor der Vorbereitung auf Norwegen stand für die DFB-Auswahl am Donnerstag vor allem Regeneration und anschließend ein freier Nachmittag auf dem Programm.