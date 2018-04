Ali-Gegner Jürgen Blin ist 75: "Totgesagte leben länger"

Hamburg (SID) - Der ehemalige Schwergewichts-Europameister Jürgen Blin feiert seinen 75. Geburtstag. Mit einem einzigen Kampf boxte sich Blin ins Rampenlicht und sicherte sich einen Platz in der deutschen Sportgeschichte. Am zweiten Weihnachtstag 1971 bot er in Zürich Box-Legende Muhammad Ali bis zur siebten Runde Paroli, ehe er K.o. ging.

Jürgen Blin feiert seinen 75. Geburtstag © SID

An seinem Geburtstag am Dienstag (24. April) gehe es ihm "richtig gut", sagte der auf der Ostseeinsel Fehmarn geborene Blin im Interview mit der Tageszeitung Die Welt. "Ich fühle mich noch fit wie mit 30. Ich jogge regelmäßig, mache Krafttraining und trainiere zweimal täglich einen Schwergewichtler."

Dabei war Blin vor elf Jahren in einer TV-Sendung bereits für tot erklärt worden. "Eigentlich sollte ich schon seit über zehn Jahren tot sein. Na ja, Sie wissen ja, Totgesagte leben bekanntlich länger", sagte Blin.

Am 20. Januar 2007 hatte der damalige ARD-Moderator Waldemar Hartmann in Basel vor dem WM-Kampf zwischen Nikolai Walujew und Jamel McCline vermeldet, dass Blin verstorben sei. "Das war der Hammer", erklärte Blin: "Ich saß mit meiner Frau vor dem Fernseher. Ich bin fast aus dem Sessel gefallen, als ich das hörte."

Hartmann entschuldigte sich prompt. Für Blin ist das Missverständnis längst geklärt. "Ich habe keinen Groll mehr gegen ihn. Auch der damalige Programmdirektor der ARD hat sich entschuldigt. Das war schon toll", berichtete der 75-Jährige.

Obwohl er gegen Ali K.o. ging, behauptet Blin bis heute, dass er sofort wieder hätte stehen können: "Das Risiko wollte ich nicht eingehen. Deshalb sagte ich mir, ich mache Schluss. Ich hatte schon Cuts unter den Augen. Ali traf mich dann mit seiner Rechten am Kinn", erzählte Blin.