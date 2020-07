Alina Reh verpasst deutschen 5-Kilometer-Rekord knapp

Köln (SID) - Langstreckenläuferin Alina Reh hat den deutschen Rekord über fünf Kilometer knapp verpasst. Die 23-Jährige vom SSV Ulm gewann am Sonntag in 15:22 Minuten das Rennen in Berlin, sechs Sekunden fehlten zur 20 Jahre alten Bestzeit von Irina Mikitenko (15:16). Mit ihrer starken Leistung verwies Reh Catarina Granz von der LG Nord Berlin (15:32) auf den zweiten Platz.

Alina Reh gelassen nach viertem Platz über 10.000 Meter © SID

"Ich hatte eigentlich eine Zeit unter 15 Minuten angepeilt und dachte, es flutscht", sagte Reh dem Portal leichtathletik.de. In zwei Wochen steht das nächste Rennen auf dem Programm: "In Regensburg will ich dann über 5000 Meter endlich unter 15 Minuten laufen", sagte Reh.