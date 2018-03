Alkoholfahrt: Sunderland trennt sich von Gibson

Sunderland (SID) - Nach seiner Festnahme wegen Trunkenheit am Steuer muss sich der irische Fußball-Nationalspieler Darron Gibson einen neuen Verein suchen. Wie der englische Zweitligist FC Sunderland am Samstag mitteilte, wurde der im Sommer auslaufende Vertrag des 30-Jährigen "in beiderseitigem Einvernehmen" aufgelöst.

Darron Gibson (l.) und der FC Sunderland trennen sich © SID

Der seit Jahresbeginn verletzte Gibson war vor zwei Wochen am St. Patrick's Day festgenommen und vom Premier-League-Absteiger suspendiert worden, nachdem einige Autos in der Nähe des Trainingsgeländes beschädigt worden waren. Der Mittelfeldspieler, der seine Profikarriere bei Manchester United begonnen hatte, war im Januar 2017 vom FC Everton zu den Black Cats gewechselt.

Da Gibson Wiederholungstäter ist, droht ihm sogar eine Haftstrafe. Bereits 2015 musste er nach einer Alkoholfahrt für 20 Monate seinen Führerschein abgeben.