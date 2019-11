All Blacks holen Bronze bei Rugby-WM

Tokio (SID) - Versöhnlicher Abschluss für die All Blacks: Titelverteidiger Neuseeland hat bei der Rugby-WM in Japan das Spiel um Platz drei gegen Wales mit 40:17 (28:10) für sich entschieden und damit die Bronzemedaille gewonnen. Im Finale am Samstag (10.00 Uhr MEZ/ProSiebenMaxx) in Yokohama spielen England und Südafrika um die legendäre Webb Ellis Cup Trophy.

Neuseeland holte gegen Wales souverän den dritten Platz © SID

In Tokio erarbeitete sich Neuseeland vor den Augen des ehemaligen japanischen Kaisers Akihito schnell einen komfortablen Vorsprung und feierte ungefährdet den 31. Sieg in Serie gegen die Waliser. Ben Smith überzeugte mit zwei Versuchen für die All Blacks.

Im Halbfinale hatten sich die Neuseeländer noch überraschend mit 7:19 gegen die Engländer geschlagen geben müssen, für den Rekordweltmeister war es die erste WM-Niederlage nach 4403 Tagen (über zwölf Jahre).