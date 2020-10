Alle Corona-Tests bei der Vuelta negativ

Berlin (SID) - Aufatmen bei Pascal Ackermann und Co.: Die obligatorische Corona-Testreihe am ersten Ruhetag der Spanien-Rundfahrt am Montag hat für Erleichterung im Fahrerfeld gesorgt. Wie die Veranstalter und der Weltverband UCI am Dienstagvormittag mitteilten, fielen alle Proben innerhalb der "Rennblase" negativ aus. Bei Fahrern und Betreuern wurden insgesamt 684 Tests durchgeführt.

Vuelta: Insgesamt wurden 684 Tests durchgeführt © SID

Die siebte Etappe über 159,7 km von Vitoria-Gasteiz nach Villanueva de Valdegovia konnte wie geplant in Angriff genommen werden.