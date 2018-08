Alle fünf Titel: Turn-Olympiasiegerin Biles bei US-Meisterschaften überragend

Boston (SID) - Mehrkampf-Olympiasiegerin Simone Biles ist wenige Wochen vor den Kunstturn-Weltmeisterschaften in Doha/Katar in überragender Form. Die 21-Jährige holte bei den US-Meisterschaften in Boston alle fünf Titel.

Olympiasiegerin Simone Biles gewinnt alle fünf US-Titel © SID

Dies war zuletzt 1994 Dominique Dawes gelungen. Mit ihrem fünften Erfolg im Mehrkampf stellte Biles darüber hinaus einen Rekord bei US-Titelkämpfen auf.