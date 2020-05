Alli nach Überfall: "Schreckliche Erfahrung"

Köln (SID) - Der englische Fußball-Nationalspieler Dele Alli (24) von Tottenham Hotspur ist geschockt über den Einbruch in sein Haus in London, hat aber auch Entwarnung gegeben. "Danke für all eure Nachrichten. Eine schreckliche Erfahrung, aber jetzt geht es uns allen gut. Wir schätzen die Unterstützung", twitterte Alli.

Dele Alli wurde Opfer eines Überfalls © SID

Zwei mit Messern bewaffnete Männer bedrohten am Mittwoch kurz nach Mitternacht den Offensivspieler sowie vier weitere Personen. Bei einer Auseinandersetzung wurde Alli leicht im Gesicht verletzt.

Im Haus waren laut Daily Mail Alli, sein Bruder, deren Partnerinnen und ein Freund. Die Diebe flüchteten mit Uhren und Schmuck, gegen 0.35 Uhr ging der Anruf bei der Polizei ein. Festnahmen gab es bislang keine.

Erst Mitte März war die Familie von Allis belgischem Teamkollegen Jan Vertonghen Opfer eines Raubüberfalls geworden. Dieser war zu diesem Zeitpunkt mit Tottenham gegen RB Leipzig im Champions-League-Achtelfinale gefordert.