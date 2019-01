Allianz neuer Nationaler Förderer der Sporthilfe

Frankfurt/Main (SID) - Der Versicherungskonzern Allianz ist neuer Nationaler Förderer der Stiftung Deutsche Sporthilfe. Dies gaben Allianz-Vorstand Joachim Müller und Sporthilfe-Chef Michael Ilgner am Mittwoch auf dem Sportbusiness Event SPOBIS in Düsseldorf bekannt. Die langjährig angelegte Partnerschaft umfasst auch das Engagement der Allianz als Top-Partner beim "Sporthilfe Club der Besten".

Sporthilfe-Chef Michael Ilgner gab den Deal bekannt © SID

"Als Nationaler Förderer der Deutschen Sporthilfe erweitern wir die Nachwuchsförderung im Spitzensport. Dabei soll unser Know-how als führendes Versicherungsunternehmen in Deutschland auch den geförderten Sportlern zugutekommen", sagte Müller. Ilgner erklärte: "Mit der Allianz haben wir in Sachen Versicherung den wohl stärksten Partner an unserer Seite, den man sich wünschen kann."