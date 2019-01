Allstar-Wochenende: Nowitzki coacht "Rising Star" Doncic

New York (SID) - Dirk Nowitzki ist beim Allstar-Wochenende der NBA als Trainer im Einsatz. Während des Duells zwischen den besten ausländischen und amerikanischen Basketball-Nachwuchsprofis, der sogenannten "Rising Stars Challenge", wird der Superstar der Dallas Mavericks am 15. Februar in Charlotte/North Carolina als Ehrencoach an der Seitenlinie stehen.

Dirk Nowitzki (li.) coacht auch Teamkollege Luka Doncic © SID

Nowitzki kümmert sich um das World Team und damit auch um seinen jungen Klubkollegen Luka Doncic (19). Neben dem Europameister aus Slowenien stehen unter anderem Ben Simmons (Australien/Philadelphia 76ers), Bogdan Bogdanovic (Serbien/Sacramento Kings) und Lauri Markkanen (Finnland/Chicago Bulls) im Kader. Gegner ist das Team USA.

Der Würzburger Nowitzki, 13-maliger Allstar, soll beim Showevent am Dreierwettbewerb teilnehmen. Die NBA hat dies allerdings noch nicht offiziell bestätigt. Der NBA-Champion von 2011 steht vor seiner sechsten Teilnahme am Contest der Distanzschützen, den er 2006 in Houston/Texas gewonnen hatte.