Allstar-Wochenende: Nowitzki will am Dreier-Contest teilnehmen

Dallas (SID) - Dirk Nowitzki bekommt angeblich noch einen Auftritt beim Allstar-Wochenende der Basketball-Profiliga NBA. Der 40-Jährige von den Dallas Mavericks wurde offenbar für den Dreier-Wettbewerb nominiert und will die Einladung auch annehmen. Das berichtet das Web-Portal "The Athletic". Der Wettbewerb findet am 16. Februar in Charlotte/North Carolina statt.

Als Dreierschütze gefragt: Dirk Nowitzki © SID

Der NBA-Champion von 2011 steht damit vor seiner sechsten Teilnahme am Contest der Distanzschützen, den er 2006 in Houston/Texas gewonnen hatte. Am Allstar-Game hat der Superstar aus Würzburg 13-mal teilgenommen, zuletzt 2015. Die NBA hat die Teilnehmer für den Dreier-Wettbewerb noch nicht offiziell bekannt gegeben.