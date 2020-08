Almas schnellster Deutscher - Kwayie holt bei den Frauen 100-m-Gold

Braunschweig (SID) - Shootingstar Deniz Almas (Wolfsburg) und Lisa Marie Kwayie (Berlin) haben sich bei den deutschen Meisterschaften der Leichtathleten in Braunschweig die Titel über die prestigeträchtigen 100 m gesichert. Almas setzte sich bei den Männern souverän in 10,09 Sekunden vor Joshua Hartmann (10,23/Köln) und dem deutschen Rekordhalter Julian Reus (10,26/Erfurt) durch, bei den Frauen holte sich Kwayie in 11,30 Sekunden knapp vor Favoritin Rebekka Haase (11,34/Wetzlar) ihren ersten nationalen Titel über die 100 m.

Lisa Marie Kwayie ist deutsche Meisterin über 100 m © SID

Almas hatte bereits zuletzt mit 10,08 Sekunden aufhorchen lassen und danach Gold als Ziel ausgegeben. Seiner Favoritenstellung wurde der 23-Jährige, derzeit die Nummer eins in Europa über die 100 m, dann in beeindruckender Manier gerecht - der Generationswechsel im deutschen Sprint scheint damit vollzogen.

Bei den Frauen war Vize-Europameisterin Gina Lückenkemper (Berlin) ebenso wie Titelverteidigerin Tatjana Pinto (Paderborn) nicht am Start.