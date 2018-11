Alonso-Abschied: Erste McLaren-Sonderlackierung seit 32 Jahren

Woking (SID) - Der Rennstall McLaren hat sich für das vorerst letzte Formel-1-Rennen von Fernando Alonso etwas Besonderes überlegt. Zu Ehren des Spaniers, der sich nach dem Saison-Finale in Abu Dhabi am Sonntag aus der Königsklasse verabschieden wird, wird der Bolide des Teams in einer Sonderlackierung unterwegs sein.

Alonso geht in sein letztes Formel-1-Rennen © SID

Für McLaren ist es die erste Sonderlackierung seit 32 Jahren. Auch Keke Rosberg, Vater des Ex-Weltmeisters Nico Rosberg, wurde 1986 mit einer solchen Geste beim Traditionsrennstall aus Woking verabschiedet.

Alonsos McLaren-Bolide wird am Wochenende teilweise in den Farben Asturiens (Gelb und Blau) lackiert sein. Der 37-jährige Spanier trägt diese Farben auch seit seinem Formel-1-Debüt im Jahr 2001 auf dem Helm. Alonso wurde 2005 und 2006 mit Renault Weltmeister. Insgesamt feierte er 32 Rennsiege, den bislang letzten 2013 bei seinem Heimrennen. Er fuhr neben McLaren für Minardi, Renault und Ferrari.