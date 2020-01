Alonso denkt über Formel-1-Comeback nach

Riad (SID) - Der zweimalige Formel-1-Weltmeister Fernando Alonso denkt über ein Comeback in der Königsklasse des Motorsports nach. "Meine Liebe für die Formel 1 wird immer da sein", sagte der Spanier während des Ruhetages der Rallye Dakar in Riad. Nach den 500 Meilen von Indianapolis im Mai werde sich Alonso über seine Pläne für 2021 Gedanken machen, eine Rückkehr in die Formel 1 nach zwei Jahren Pause "wird auf dem Tisch liegen".

Fernando Alonso denkt über eine Formel-1-Rückkehr nach © SID

Für dieses Jahr hatte Alonso die Formel 1 nicht so sehr im Fokus, da er sich auf die Langstrecken-WM und auf die monatelange Vorbereitung auf die Rallye Dakar konzentriert habe. Eine Rückkehr zur härtesten Wüstenrallye der Welt schließt Alonso nicht aus, allerdings erst "eines Tages mit mehr Chancen auf den Sieg".

Dieses Jahr hätte er nur sehen wollen, ob er konkurrenzfähig sei und sich auf den Rallyesport einstellen könne. "Um ehrlich zu sein, ist dieses Häkchen im Kästchen gesetzt", sagte Alonso. Nach der Rallye in Saudi-Arabien wird Alonso beim Indy 500 in den USA versuchen, die "Triple Crown" des Motorsports zu holen.

"Das würde mir sehr viel bedeuten, weil es Teil der Motorsportgeschichte wäre", sagte der 38-Jährige. Das Formel-1-Rennen in Monaco sowie die 24 Stunden von Le Mans hatte er jeweils zweimal gewonnen.