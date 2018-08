Alonso schließt Formel-1-Comeback nicht aus

Spa-Francorchamps (SID) - Der zweimalige Weltmeister Fernando Alonso hat ein Comeback in der Formel 1 trotz seines anstehenden Wechsels in die IndyCar-Serie nicht ausgeschlossen. "Ich sage jetzt Goodbye, aber das Leben ändert sich so schnell, dass nichts ausgeschlossen ist", sagte der 37-jährige Spanier vor dem Großen Preis von Belgien am Sonntag (15.10 Uhr/RTL) in Spa: "Und ich habe ja keine Kristallkugel, mit der ich in die Zukunft schauen kann."

Alonso hält sich die Tür für eine Rückkehr offen © SID

Alonso, 2005 und 2006 mit Renault Weltmeister, hatte vor zwei Wochen seinen Abschied aus der Formel 1 zum Saisonende verkündet. Er habe eine gute Zeit bei McLaren gehabt, sagte der Spanier, aber er habe gespürt, dass es Zeit sei für eine neue Herausforderung: "Ich wollte eine solche Entscheidung treffen, solange ich noch topfit und leistungsfähig bin, und das habe ich getan."

Auch der Australier Daniel Ricciardo, der Red Bull zur kommenden Saison Richtung Renault verlässt und dort Teamkollege von Nico Hülkenberg (Emmerich) wird, will seinen Wechsel nicht als Flucht verstanden wissen. "Ich habe in den letzten Jahren jeden Tag dieselben Leute gesehen und dieselbe Routine gehabt", sagte der 29-Jährige: "Das hat mich manchmal frustriert, mir die Freude am Sport ein bisschen genommen." Er sei froh, dass die Entscheidung, "über die ich lange nachgedacht habe", nun endlich gefallen sei: "Seitdem fühle ich mich viel besser."