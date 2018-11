Alonso sorgt vor Abschied für Lacher

Abu Dhabi (SID) - McLaren-Fahrer Fernando Alonso (37) geht bestens gelaunt in sein wohl letztes Rennen in der Formel 1. Der Ex-Weltmeister sorgte bei der offiziellen Pressekonferenz vor dem Großen Preis von Abu Dhabi (Sonntag, 14.10 Uhr MEZ/RTL) für einige Lacher. So sei eine seiner besten Erinnerung an seine 18 Jahre in der Königsklasse die "Saison 2007 mit Lewis", sagte der Spanier und grinste.

Alonso fährt in Abu Dhabi sein letztes Formel-1-Rennen © SID

Damals lieferten sich Alonso und Lewis Hamilton bei McLaren einen erbitterten teaminternen Kampf, am Ende schnappte ihnen Kimi Räikkönen für Ferrari im letzten Rennen des Jahres den Titel weg.

Ex-Weltmeister Alonso schloss zudem ein Comeback nicht kategorisch aus. "Die Tür ist nicht zu", sagte der Spanier: "Vielleicht sitze ich ja im Frühling verzweifelt auf dem Sofa".

Bisher sei er noch nicht im Modus, um zurückzuschauen, sagte Alonso: "Sonntag wird es sicher anders, emotionaler." Trotz der glücklosen vergangenen Jahre habe er "immer mein Bestes gegeben, egal unter welchen Umständen", sagte Alonso, der Sonntag sein 313. Rennen bestreitet. Der Weltmeister von 2005 und 2006 holte 32 Siege, sein letzter Triumph liegt aber schon über fünf Jahre zurück.

Weltmeister Hamilton sagte, es sei ein "Privileg" gewesen, gegen Alonso zu fahren, "der Sport wird ihn vermissen."

In Zukunft will Alonso nach der so genannten "Triple Crown" des Motorsports greifen. Triumphe beim Grand Prix von Monaco, in Le Mans und bei den Indy 500 hat bislang nur der Brite Graham Hill geschafft. Alonso fehlt noch der Sieg in Indianapolis, das soll sich 2019 ändern.