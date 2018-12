Alpine Frauenrennen in Val d'Isere abgesagt

Val-d'Isere (SID) - Die Weltcuprennen der alpinen Skirennfahrerinnen vom 14. bis 16. Dezember im französischen Val d'Isere finden wegen Schneemangels auf der OK-Piste nicht statt. Die Inspektoren des Weltverbandes FIS nahmen am Montag vor Ort eine Inspektion vor und entschieden sich für eine Absage. In dem Ort in den französischen Alpen sollten an dem Wochenende eine Kombination, eine Abfahrt und ein Super-G ausgetragen werden.

Schneemangel: Weltcuprennen in Val d'Isere abgesagt © SID

"Ein Jahr harter Arbeit hat sich in Luft aufgelöst", sagte der Biathlon-Olympiasieger von 2010, Vincent Jay, der inzwischen Sportdirektor des ausrichtenden Skiklubs in Val d'Isere ist. Bei Speedrennen werden die Schneekontrollen der FIS 14 Tage vorher vorgenommen.

Die Männerrennen am kommenden Wochenende finden dagegen statt. Dann werden auf einer anderen Strecke (Face de Bellevarde) ein Riesenslalom und ein Slalom ausgetragen.