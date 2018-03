Alpines Weltcup-Finale in Are: Fragen und Antworten

Åre (SID) - Worum geht es?

Rebensburg greift nach dem Titel im Riesenslalom © SID

In Are/Schweden findet ab Mittwoch (bis Sonntag) das Weltcup-Finale der alpinen Ski-Rennläufer statt. In jeder Disziplin wird noch ein Rennen ausgetragen. Dazu kommt am Freitag ein Team-Wettbewerb, der allerdings nur für den wenig bekannten Nationencup zählt. Are ist 2019 auch der Austragungsort der Weltmeisterschaften.

Wer gewinnt den Gesamtweltcup?

Die Entscheidung bei Frauen und Männern ist bereits gefallen. Mikaela Shiffrin (USA) erhält zum zweiten Mal nacheinander die große Kristallkugel. Marcel Hirscher (Österreicher) zum siebten Mal nacheinander.

Welche Titel sind bei den Frauen noch offen?

Abfahrt, Super-G und Riesenslalom. Im Riesenslalom hat Viktoria Rebensburg (Kreuth) 92 Punkte Vorsprung auf Tessa Worley (Frankreich). Olympiasiegerin Sofia Goggia (Italien) führt im Abfahrtsweltcup vor Lindsey Vonn (USA/23 Punkte zurück) und Tina Weirather (Liechtenstein/71). Im Super-G fällt die Entscheidung zwischen Weirather und Lara Gut (Schweiz/46 Punkte zurück).

Wie groß sind die Chancen von Rebensburg?

Sehr groß. Rebensburg kann von Worley nur dann noch eingeholt werden, wenn Worley gewinnt und sie selbst nicht punktet - also ausscheidet oder schlechter als auf Rang 15 platziert ist.

Und bei den Männern?

Es geht nur noch um die kleine Kristallkugel in der Abfahrt. Weltmeister Beat Feuz (Schweiz) hat vor dem letzten Rennen beruhigende 60 Punkte Vorsprung auf Olympiasieger Aksel Lund Svindal (Norwegen).

Was steht für die anderen Deutschen auf dem Spiel?

Thomas Dreßen ist derzeit Dritter in der Abfahrtswertung. So gut war seit der Einführung des Weltcups 1967 noch kein Deutscher in dieser Disziplin. Eingeholt werden kann Dreßen noch von Dominik Paris (Italien/35 Punkte zurück) und Kjetil Jansrud (Norwegen/87).

Dreßen darf in allen Disziplinen starten - warum?

Für das Finale qualifiziert sind in jeder Disziplin die besten 25 der jeweiligen Weltcup-Wertung, die jeweiligen Olympiasieger, Weltmeister und Junioren-Weltmeister sowie Läufer mit 500 Punkten oder mehr im Gesamtweltcup. Dreßen hat 567 Punkte - außer in der Abfahrt und im Super-G, wo er jeweils zu den besten 25 gehört, darf er daher auch im Riesenslalom und im Slalom starten.

Wie werden die Weltcup-Punkte verteilt?

Weltcup-Punkte gibt es beim Finale nur für die Plätze 1 bis 15.

Wer hat schon Kugeln?

Bei den Frauen Shiffrin (Gesamt, Slalom) und Wendy Holdener (Kombination). Bei den Männern Hirscher (Gesamt, Riesenslalom, Slalom), Jansrud (Super-G) und Peter Fill (Kombination).

Welche deutschen Läufer sind qualifiziert?

Startberechtigt bei den Frauen: Viktoria Rebensburg (Kreuth/alle Disziplinen), Kira Weidle (Starnberg/Abfahrt), Lena Dürr (Germering), Christina Geiger (Oberstdorf), Marina Wallner (Inzell/alle Slalom). Bei den Männern: Thomas Dreßen (Mittenwald/alle Disziplinen), Andreas Sander (Ennepetal/Abfahrt, Super-G), Josef Ferstl (Hammer/Super-G), Alexander Schmid (Fischen/Riesenslalom), Fritz Dopfer (Garmisch/Slalom), Linus Straßer (München/Slalom) sowie Felix Neureuther (Partenkirchen/Slalom) und Stefan Luitz (Bolsterlang/Riesenslalom).

Wie, Neureuther und Luitz sind startberechtigt?

Ja, in der Tat, die verletzten Felix Neureuther und Stefan Luitz sind qualifiziert. Neureuther liegt nach seinem Sieg beim Slalom in Levi zu Saisonbeginn noch genau auf Rang 25 in der Disziplin-Wertung, Luitz sogar auf Rang elf im Riesenslalom-Weltcup.

Wann wird gefahren?

Mittwoch: Abfahrt Männer (10.30 Uhr), Abfahrt Frauen (12.00); Donnerstag: Super-G Frauen (10.30), Super-G Männer (12.00); Freitag: Team-Wettbewerb (16.00); Samstag: Riesenslalom Männer (9.45/12.30), Slalom Frauen (10.45/13.30 Uhr); Sonntag: Riesenslalom Frauen (9.45/12.30), Slalom Männer (10.45/13.30).

Wer überträgt?

Eurosport zeigt alle Rennen live, auch die ARD ist vor Ort.