Als Leihgabe: Bale kehrt nach Tottenham zurück

London (SID) - Der walisische Fußballstar Gareth Bale kehrt nach sieben Jahren bei Real Madrid zu Tottenham Hotspur zurück - vorerst auf Leihbasis. Der englische Premier-League-Klub gab am Samstag den Transfer bekannt. Der 31-Jährige war bereits am Freitag ins Trainingszentrum der Spurs in Enfield gereist, wo er von etwa 50 Fans mit Gesängen begrüßt wurde.

Gareth Bale kehrt zu seinem ehmaligen Verein zurück © SID

Bale war 2007 von Southampton zu Tottenham gewechselt, 2013 zog er für die damalige Weltrekord-Ablöse von 100 Millionen Euro zu Real Madrid weiter. In Madrid hatte er unter Trainer Zinedine Zidane zuletzt keine große Rolle mehr gespielt, nach Ende des Corona-Lockdowns bestritt er nur 48 Minuten in den zwölf Partien.