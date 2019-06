Als Sane-Alternative: Bayern München angeblich an Dembele interessiert

München (SID) - Fußball-Rekordmeister Bayern München hat in den Bemühungen um die Verpflichtung von Nationalspieler Leroy Sane angeblich einen prominenten Plan B in der Hinterhand. Nach Angaben der Sport Bild beschäftigen sich die Bayern-Bosse für den Fall einer Absage Sanes mit einem Transfer von Flügelspieler Ousmane Dembele vom FC Barcelona. Der Franzose war 2017 für 105 Millionen Euro plus Boni von Borussia Dortmund zu den Katalanen gewechselt.

Angeblich Kandidat bei Bayern München: Ousmane Dembele © SID

Wunschkandidat Nummer eins ist aber weiterhin Sane von Manchester City, dessen Verpflichtung sich aber offenbar schwierig gestaltet. Die Bild-Zeitung und die englische Sun hatten zuletzt von Aussagen Sanes im Freundeskreis berichtet, lieber bei City bleiben zu wollen.

Die Bayern sollen derweil die Entwicklungen beim FC Barcelona genau verfolgen. Der spanische Meister soll sich mit Weltmeister Antoine Griezmann von Atletico Madrid einig sein. Sogar eine spektakuläre Rückkehr von Brasiliens Starspieler Neymar vom französischen Meister Paris St. Germain zum katalanischen Renommierklub steht offenbar im Raum. Dembele, der in Barcelona nicht vollends überzeugt hat, könnte durch die prominente Konkurrenz in der Offensive zu einem Wechsel bewegt werden.