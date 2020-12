Als dritter Deutscher: St. Brown erzielt Touchdown in der NFL

Green Bay (SID) - Football-Profi Equanimeous St. Brown (24) hat als erst dritter Deutscher einen Touchdown in der US-Profiliga NFL erzielt. Beim 40:14-Sieg seiner Green Bay Packers gegen die Tennessee Titans fing der gebürtige US-Amerikaner einen Pass von Star-Quarterback Aaron Rodgers über 21 Yards zum zwischenzeitlichen 12:0. Zuvor war nur dem inzwischen zurückgetretenen Markus Kuhn und Jakob Johnson von den New England Patriots ein Touchdown gelungen.

Nächster Deutscher mit Touchdown: Equanimeous St. Brown © SID

Die Packers, die nun bei 12 Siegen und drei Niederlagen stehen, hatten sich bereits vor der Partie gegen die Titans die Teilnahme an den Play-offs gesichert. Wide Receiver St. Brown spielt seit 2018 in der NFL und wurde im gleichen Jahr von den Packers in der sechsten Runde des Talente-Drafts gezogen. Der Sohn einer Deutschen und eines US-Amerikaners hat außerdem zwei Brüder, die ebenfalls als Passempfänger Football spielen.