Als zweiter Engländer nach Lineker: Kane WM-Toschützenkönig in Russland

Moskau (SID) - Harry Kane hat als zweiter Engländer den Goldenen Schuh des erfolgreichsten Torschützen bei einer WM-Endrunde gewonnen. Der Kapitän der Three Lions erzielte in sieben Spielen sechs Tore und lag damit vor Romelu Lukaku (Belgien), Cristiano Ronaldo (Portugal), Antoine Griezmann, Kylian Mbappe (beide Frankreich) und Denis Tscheryschew (Russland/alle 4). Als bis dato einziger Engländer bei den 20 Weltmeisterschaften zuvor hatte Gary Lineker 1986 in Mexiko ebenfalls mit sechs Toren diese Wertung gewonnen.

Harry Kane erzielte sechs Tore in sieben Spielen © SID

Kane (24) erzielte seine Treffer in der Gruppenphase beim 2:1 gegen Tunesien (2) und beim 6:1 gegen Panama (3). Nach seinem Tor im Achtelfinale gegen Kolumbien (4:3 i.E.) wartete das Mutterland in drei Spielen jedoch vergeblich auf den siebten Treffer des Anführers. Kane folgt auf den Kolumbianer James vom deutschen Rekordmeister, der 2014 in Brasilien ebenfalls sechs Tore erzielte. - Die Torschützenkönige der Weltmeisterschaften im Überblick:

1930 in Uruguay: Guillermo Stabile (Argentinien) 8 Tore

1934 in Italien: Edmund Conen (Deutschland) 4 Tore, Angelo Chiavo (Italien) 4, Oldrich Nejedly (CSSR) 4

1938 in Frankreich: Leonidas (Brasilien) 8 Tore

1950 in Brasilien: Ademir (Brasilien) 9 Tore

1954 in der Schweiz: Sandor Kocsis (Ungarn) 11 Tore

1958 in Schweden: Just Fontaine (Frankreich) 13 Tore

1962 in Chile: Garrincha 4 Tore*, Vava (beide Brasilien) 4, Drazen Jerkovic (Jugoslawien) 4, Walentin Iwanow (Sowjetunion) 4, Leonel Sanchez (Chile) 4, Florian Albert (Ungarn) 4

1966 in England: Eusebio (Portugal) 9 Tore

1970 in Mexiko: Gerd Müller (Deutschland) 10 Tore

1974 in Deutschland: Grzegorz Lato (Polen) 7 Tore

1978 in Argentinien: Mario Kempes (Argentinien) 6 Tore

1982 in Spanien: Paolo Rossi (Italien) 6 Tore

1986 in Mexiko: Gary Lineker (England) 6 Tore

1990 in Italien: Salvatore Schillaci (Italien) 6 Tore

1994 in den USA: Christo Stojtschkow (Bulgarien) 6 Tore, Oleg Salenko (Russland) 6

1998 in Frankreich: Davor Suker (Kroatien) 6 Tore

2002 in Japan/Südkorea: Ronaldo (Brasilien) 8 Tore

2006 in Deutschland: Miroslav Klose (Deutschland) 5 Tore

2010 in Südafrika: Thomas Müller (Deutschland) 5**, Diego Forlan (Uruguay) 5, David Villa (Spanien) 5, Wesley Sneijder (Niederlande) 5

2014 in Brasilien: James (Kolumbien) 6 Tore

2018 in Russland: Harry Kane (England) 6 Tore

* Garrincha wurde per Los zum Torschützenkönig bestimmt

** Thomas Müller aufgrund der Assists alleiniger WM-Torschützenkönig