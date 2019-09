Alter nagt auch an Brady: "Bin kein Küken mehr"

Köln (SID) - Auch am schier unverwüstlichen Tom Brady (42) geht das Alter nicht spurlos vorbei. "Football ist ein Kontaktsport. Und ich bin kein Küken mehr", sagte der sechsmalige Super-Bowl-Champion vom NFL-Klub New England Patriots dem TV-Sender ESPN. Der Star-Quarterback musste in dieser Woche mehrere Trainings auslassen. Welche körperlichen Probleme ihn plagen, ist nicht bekannt.

Auch an Tom Brady geht das Alter nicht spurlos vorbei © SID

"Ich versuche, mich so gut zu fühlen wie es geht, mal schauen wie es morgen aussieht", sagte Brady. Es gehe ihm "ganz gut". Es gibt noch ein kleines Fragezeichen hinter dem Einsatz des Routiniers am Sonntag bei den Buffalo Bills. Beide Teams haben ihre ersten drei Saisonspiele gewonnen.

Brady hatte Anfang Februar mit 41 Jahren seinen bislang letzten Super-Bowl-Sieg geholt. Kein anderer Quarterback war beim Triumph älter.