Amateurklub Teutonia Weiler erhält Sepp-Herberger-Urkunde

Köln (SID) - Besondere Auszeichnung für den FC Teutonia Weiler: Der Amateurklub aus dem Südwestdeutschen Fußballverband erhält am kommenden Montag die Sepp-Herberger-Urkunde in der Kategorie Schule und Verein. Damit würdigt die DFB-Stiftung Sepp Herberger das Engagement des Klubs abseits des Platzes. Der Verein mit seinen 200 Mitgliedern betreut jede Woche rund 450 Kinder und Jugendliche an unterschiedlichen Schulen und Kindergärten in der Region.

Auszeichnung für den FC Teutonia Weiler © SID

Im Jahr 2015 rief der Verein die Kinderbewegungsschule ins Leben, hinzu kommen in Oster-, Sommer- und Herbstferien Ferienfreizeiten für Kinder ab sechs Jahren. "An den Schulen sind wir mit 42 Stunden pro Woche vertreten und an den Kindergärten arbeiten wir zwölf Stunden pro Woche", sagte Jürgen Graffe, 1. Vorsitzender des Klubs. Bei den Ganztagsschulen ist Teutonia für die Sport-AGs, Projekte und Lernzeiten an den Schulen zuständig. Die Sepp-Herberger-Urkunde ist mit 5000 Euro dotiert.