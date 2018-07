Ancelotti holt Spanier Ruiz nach Neapel

Neapel (SID) - Der italienische Vizemeister SSC Neapel, neuer Klub des ehemaligen Bayern-Trainers Carlo Ancelotti, hat Mittelfeldspieler Fabian Ruiz verpflichtet. Der 22 Jahre alte Spanier wechselt von Betis Sevilla nach Neapel, wo er einen Vertrag bis 2023 erhält. Die Ablösesumme beträgt Medienberichten zufolge 30 Millionen Euro.

Fabian Ruiz (li.) wechselt nach Neapel © SID

Für Betis hatte Ruiz in der vergangenen Saison drei Tore in 34 Ligaspielen erzielt. Zudem gab Neapel am Donnerstag den Transfer von Torhüter Alex Meret (21) bekannt, der zuletzt von Udinese Calcio an SPAL Ferrara ausgeliehen gewesen war.