Anderson Nachfolger von Djokovic als Chef des ATP-Spielerrats

Köln (SID) - Der frühere Wimbledon- und US-Open-Finalist Kevin Anderson ist Nachfolger des zurückgetretenen Weltranglistenersten Novak Djokovic als Präsident des ATP-Spielerrats. Dies teilte die ATP in einer Erklärung mit. Der Südafrikaner Anderson war bislang Vizepräsident der Spielervertretung. Djokovic hatte vor den US Open seine Demission bekannt gegeben und gleichzeitig die neue Spielergewerkschaft Professional Tennis Players Association (PTPA) ausgerufen, die er selbst als Präsident anführen will.

Der Serbe Djokovic sieht die Interessen der Profis nicht genügend berücksichtigt und ist unzufrieden über das Krisenmanagement während der Corona-Pandemie. Der deutsche Topspieler Alexander Zverev gilt als Sympathisant dieses Weges. Er hoffe "schon, dass sich ein paar Dinge ändern" und sei deshalb "froh, dass Novak und Vasek (Pospisil, d.Red.) sich so beschäftigen", hatte Zverev vor den US Open erklärt, bei denen er später sein erstes Grand-Slam-Finale erreichte.

Im ATP-Spielerrat sitzen dagegen weiterhin die jeweils 20-maligen Grand-Slam-Gewinner Roger Federer und Rafael Nadal, die in dieser Sache auf Konfrontationskurs zu Djokovic gingen. Beide hatten sich vielmehr dafür ausgesprochen, künftig eine gemeinsame Dachorganisation für Frauen und Männer einzuführen.