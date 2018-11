Anderson deklassiert Nishikori und steht so gut wie sicher im Halbfinale

London (SID) - Tennisprofi Kevin Anderson steht nach seinem zweiten Vorrundensieg beim Saisonfinale in London so gut wie sicher in der K.o.-Runde. Der Wimbledonfinalist aus Südafrika deklassierte den Japaner Kei Nishikori in 64 Minuten mit 6:0, 6:1 und ist kaum noch von einem der ersten beiden Plätze der Gruppe "Lleyton Hewitt" zu verdrängen.

Anderson ist weiterhin ungeschlagen © SID

Zum Auftakt hatte Anderson (32), der zum ersten Mal beim Turnier der acht Saisonbesten dabei ist, den Österreicher Dominic Thiem in zwei Sätzen bezwungen. Nishikori hat trotz des Debakels den Einzug ins Halbfinale am Samstag noch selbst in der Hand, weil er sich in seinem ersten Match überraschend gegen Rekordsieger Federer durchgesetzt hatte. Am Freitag trifft der 28-Jährige auf Thiem.

Anderson kann in London die bislang beste Saison seiner Karriere krönen. In diesem Jahr gewann er bereits die Turniere in New York und Wien - auf dem Weg zum Titel schlug er jeweils Nishikori. In Wimbledon verlor Anderson erst im Endspiel gegen den Weltranglistenersten Novak Djokovic. Der Serbe ist in der Gruppe "Guga Kuerten" am Mittwoch (15.00 Uhr MEZ/Sky) der nächste Gegner des Hamburgers Alexander Zverev.