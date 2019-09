Andreescu gewinnt die US Open - Serena Williams verpasst 24. Grand-Slam-Titel

New York (SID) - Bianca Andreescu hat die US Open gewonnen und den 24. Grand-Slam-Titel von US-Superstar Serena Williams (37) verhindert. Die 19-Jährige siegte im Endspiel am Samstag mit 6:3, 7:5 und gewann gleich ihr erstes Major-Endspiel. Gleichzeitig triumphierte sie als erste Kanadierin im Einzel bei einem Grand-Slam-Turnier.

Triumphiert bei den US Open: Bianca Andreescu © SID

Williams verpasste hingegen ihren siebten Titel in New York und liegt weiter einen Grand-Slam-Sieg hinter Rekordhalterin Margaret Court. Die Australierin hatte von 1960 bis 1973 24 Einzel-Titel bei den vier Majors gewonnen.