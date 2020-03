Anerkennung in Coronakrise: DEG lädt mehrere Berufsgruppen ein

Düsseldorf (SID) - Als Zeichen der Solidarität und Anerkennung in der aktuellen Corona-Krise macht die Düsseldorfer EG mehreren Berufsgruppen ein besonderes Geschenk. Wie der Klub aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Dienstag mitteilte, laden die Rheinländer "Ärztinnen und Ärzte, Gesundheits- und Krankenpfleger/innen sowie Mitarbeiter in medizinischen Berufen und weitere in diesem Zusammenhang relevanten Personenkreise" zum ersten Heimspiel der kommenden Saison ein.

Die DEG zeigt sich solidarisch © SID

"Die Düsseldorfer EG möchte sich bei allen Mitwirkenden für ihren großen und wichtigen Einsatz für die Gesellschaft ausdrücklich bedanken", schrieb die DEG: "Diese Geste soll lediglich eine kleine Anerkennung für große Leistungen dieser Berufsgruppen sein."