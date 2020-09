Angebot von Kumpel Nash: Nowitzki lehnte offenbar Co-Trainerposten ab

Berlin (SID) - Deutschlands Basketball-Superstar Dirk Nowitzki hat offenbar einen Job als Assistenztrainer in der nordamerikanischen Profiliga NBA abgelehnt. Wie die New York Times mit Berufung auf eingeweihte Kreise berichtet, umwarb ihn sein guter Freund und früherer Teamkollege Steve Nash für sein Trainerteam bei den Brooklyn Nets. Nash war am Donnerstag als neuer Nets-Headcoach vorgestellt worden.

Nowitzki und Nash (r.) spielten zusammen für Dallas © SID

Laut Times wollte Nowitzki nach seinem Rücktritt vom aktiven Sport 2019 jedoch nicht so früh auf die Basketball-Bühne zurückkehren. Nowitzki hatte von 1999 bis 2004 mit Nash gemeinsam bei den Dallas Mavericks gespielt, später wurde Nash zweimal als Most Valuable Player (MVP) der Liga (2005, 2006) ausgezeichnet. Nowitzki folgte ihm 2007 als MVP, ehe er vier Jahre später mit Dallas die NBA-Meisterschaft gewann.