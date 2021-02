Angebrochene Rippe: Schalkes Torhüter Fährmann fällt vorerst aus

Köln (SID) - Der stark abstiegsgefährdete Fußball-Bundesligist Schalke 04 muss "bis auf Weiteres" auf seinen Stammtorhüter Ralf Fährmann verzichten. Der 32-Jährige hatte sich am vergangenen Samstag in der ersten Halbzeit des Revierderbys gegen Borussia Dortmund (0:4) eine Rippe angebrochen. Das teilten die Königsblauen am Dienstag mit.

Ralf Fährmann fällt vorerst aus © SID

Wegen einer leichten Erkältung konnte am Dienstag zudem der Brasilianer William am Mannschaftstraining nicht teilnehmen. Der abgeschlagene Tabellenletzte aus Gelsenkirchen tritt am kommenden Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim Aufsteiger VfB Stuttgart an. Mit Blick auf diese Partie absolvieren Shkodran Mustafi, Nabil Bentaleb, Matthew Hoppe und Sead Kolasinac ein individuelles Programm.